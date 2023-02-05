سياسة
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بريطانيا.. موظفو الصحة ينظمون أكبر إضراب على الإطلاق بسبب الأجور
تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق الاثنين بمشاركة عشرات آلاف العاملين بالتمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات بنظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.
بريطانيا.. موظفو الصحة ينظمون أكبر إضراب على الإطلاق بسبب الأجور
بريطانيا.. موظفو الصحة ينظمون أكبر اضراب على الإطلاق بسبب الأجور / صورة: Reuters
5 فبراير 2023

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين بمجال الصحة على الإطلاق الاثنين، بمشاركة عشرات آلاف العاملين بالتمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.

وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي لكن إضراب غد الاثنين الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ خدمة الصحية الوطنية (إن.إتش.إس) البالغ 75 عاماً.

وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضاً مشاركة إخصائيين في العلاج الطبيعي الخميس، سيكون على الأرجح الأكبر تأثيراً على الخدمات حتى الآن.

ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.

ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف كثير منهم من القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريتشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل خدمات عامة مثل السكك الحديدية والمدارس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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