سياسة
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كندا.. طالبة تبلغ 18 عاماً تربح  35.8 مليون دولار بعد شراء أول تذكرة يانصيب
فازت طالبة كندية تبلغ 18 عاماً اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب، بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا.
كندا.. طالبة تبلغ 18 عاماً تربح  35.8 مليون دولار بعد شراء أول تذكرة يانصيب
كندا.. طالبة تبلغ 18 عاماً تشتري أول تذكرة يانصيب لتربح  35.8 مليون دولار / صورة: CTV
5 فبراير 2023

فازت طالبة كندية تبلغ 18 عاماً اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار (35.8 مليون دولار أمريكي)، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

وأوضحت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها أنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك.

وأضافت: "قال لي لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك"، مشيرةً إلى أنها عندما دخلت المتجر اتصلت بوالدها لتسأله عن الإجراءات التي ينبغي اتّباعها للمشاركة في اليانصيب.

وكانت شركة يانصيب "أو إل جي" الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور "هي أصغر شخص في كندا يفوز بمبلغ كبير كهذا في اليانصيب على الإطلاق".

ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يخبرها زملاؤها بأنّ التذكرة الفائزة قد جرى شراؤها في سو سان ماري. وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق "أو إل جي"، فوجئت بأنها الفائزة.

ولامور تتخصص في علم الأحياء وتعتزم متابعة دراستها هذا العام فيما تخطط لرحلة مع عائلتها الصيف المقبل. وقد تستشير والدها الذي يعمل في مجال التخطيط المالي لمساعدتها على طريقة استثمار جائزتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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