سياسة
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من أوروبا إلى أمريكا.. أردوغان: قوى عالمية تسعى للتأثير بانتخابات 14 مايو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوى العالمية من أوروبا إلى الولايات المتحدة تبذل من الآن جهوداً مكثفة للتأثير بانتخابات 14 مايو وتوجيهها بالشكل الذي تريده.
من أوروبا إلى أمريكا.. أردوغان: قوى عالمية تسعى للتأثير بانتخابات 14 مايو
أردوغان: القوى العالمية بدءاً من أوروبا وصولاً إلى أمريكا تبذل جهوداً للتأثير في الانتخابات وتوجيهها بالشكل الذي تريده / صورة: AA
5 فبراير 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "القوى العالمية" بدأت تبذل جهوداً مكثفة للتأثير في الانتخابات التي تستعد تركيا لإجرائها يوم 14 مايو/أيام القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال لقاء مع شباب جامعيين في ولاية أيدن غربي تركيا.

وقال أردوغان: "القوى العالمية، بدءاً من أوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة، تبذل من الآن جهوداً مكثفة للتأثير في انتخابات 14 مايو وتوجيهها بالشكل الذي تريده".

وأضاف: "هذا هو سبب الحملات الدنيئة الجارية التي تُمارس ضدي".

وشدّد على أن نفس الهدف يكمن وراء أعمال حرق نسخ من المصحف الشريف في الدول الأوروبية، والمدعومة تحت ذريعة حرية التعبير.

ولفت إلى أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالنسبة إلى تركيا وشعبها والسياسة العالمية.

وبشأن تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها في إسطنبول قال أردوغان إن وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء الدول المعنية ووجهت إليهم الإنذار.

وأوضح أن الخارجية قالت للسفراء إنهم سيدفعون الثمن غالياً إذا واصلوا هذه الممارسات.

وتابع: "سوف نتخذ القرارات اللازمة خلال اجتماع مجلس الحكومة الاثنين أيضاً".

والخميس قالت مصادر دبلوماسية للأناضول إن الخارجية التركية استدعت سفراء 9 دول على خلفية تعليقها عمل بعثاتها بزعم التهديد بوقوع عملية إرهابية في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد وبلجيكا وإيطاليا.

وأردفت أن الخارجية أبلغت السفراء باستيائها، وأنها تضمن أمن كل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بموجب الاتفاقيات الدولية، ودعت للتعاون مع الوحدات الأمنية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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