أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفاة 912 شخصاً وإصابة 5385 في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.7 درجة.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح للصحفيين، إن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.

وأضاف أنه جرى إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأفاد بأن مطار هطاي أغلق ووقف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

كما أشار إلى أن الجهات المعنية وقفت إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

وتابع: "سيجرى تنسيق المساعدات بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية وتوزيعها على المتضررين من الزلزال".

وعقب الزلزال، هرعت طواقم البحث والإنقاذ من معظم الولايات التركية إلى المناطق المتضررة.

وفي هذا الإطار انطلقت طواقم البحث والإنقاذ من إسطنبول والولايات المحيطة بها، وكذلك من العاصمة أنقرة وولايات أخرى. وتوجهت فرق البحث والإنقاذ إلى الولايات المتضررة من الزلزال وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالزلزال.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول (زلزال قهرمان مرعش) إن جميع الفرق في حالة تأهب. وأضاف: "رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

وتأثر بالزلزال عديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلّفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.