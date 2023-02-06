أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات فجر الاثنين إن الوحدات المعنية كافة في حالة تأهب وتؤدي عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة

وأشار إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة.

وتمنى الرئيس التركي السلامة للمواطنين المتضررين من الزلزال كافة.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "إن جميع الفرق في حالة تأهب".

وأضاف: "رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

وفجر الاثنين، ضربت عدة هزات أرضية ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد، تراوحت قوتها بين 6.4 و 7.4 درجة على مقياس ريختر، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن 76 شخصاً لقوا حتفهم فيما أصيب 440 آخرون جراء الزلزال الذي ضرب ولايات جنوبي تركيا.