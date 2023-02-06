سياسة
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نحو 1440.. حصيلة ضحايا الزلازل بسوريا في تزايد
ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) إلى نحو 1440 قتيل وآلاف المصابين بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت مدناً بالشمال السوري والجنوب التركي.
نحو 1440.. حصيلة ضحايا الزلازل بسوريا في تزايد
حصيلة ضحايا الزلازل بسوريا في تزايد / صورة: AFP
6 فبراير 2023

بلغت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) نحو 1440 قتيل وآلاف المصابين، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوب تركيا.

فيما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التابع للمعارضة في بيان "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى 733 شخصاً وإصابة أكثر من 2100 آخرين".

وأضاف بيان للخوذ البيضاء أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل الإنقاذ وسط صعوبات كبيرة وهطل أمطار غزيرة وحدوث هزات ارتدادية.

وكان النصيب الأكبر من التضرر بالزلازل والهزات لقرى ومدن في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

وأظهرت لقطات جوية حجم الدمار الذي لحق بالأبنية والبنى التحتية في الشمال السوري بعد الزلزال العنيف.

وأشار مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن رجال الإنقاذ كانوا يعملون على انتشال مدنيين محاصرين تحت الأنقاض في مناطق عدة بالقرب من الحدود التركية، بما في ذلك في أعزاز والباب.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد إلى 2379 قتيلاً، فيما يواصل أكثر من 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ العمل مع توافد فرق إغاثية جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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