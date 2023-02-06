أعلنت السلطات الفلسطينية، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قتل 5 فلسطينيين في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأفاد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأشار المحافظ إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 مواطنين خلال العملية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وزارة الصحة في بيان "استشهاد عدد من الفلسطينيين" وإصابة 3 مواطنين بجراح خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عدداً من المسلحين خلال مداهمة مخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا الاثنين بهدف اعتقال نشطاء مشتبه فيهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال البيان إن أهداف المداهمة مشتبه فيهم في محاولة هجوم على مطعم في مستوطنة فيريد يريحو الإسرائيلية في 28 يناير/كانون الثاني.

ووفق شهود عيان، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر، فاندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، فردت بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية. وأوضح الشهود أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في المخيم بين مسلحين والجيش الإسرائيلي.

وقال الشهود إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 مواطنين من المخيم قبل انسحابها بينهم شاكر عمارة القيادي في حركة حماس.

والسبت نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في المخيم، أصاب خلالها 13 فلسطينياً بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة.

ورُصدت صور لمسلحين فلسطينيين من كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في أزقة مخيم "عَقْبة جبر".

وكانت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة أريحا" أعلنت الأحد بدء أيام الغضب ولمدة 3 أيام رداً على حصار الجيش الإسرائيلي لمدينة أريحا منذ أيام.

والسبت الماضي نفذ فلسطيني عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي قرب أريحا، دون وقوع إصابات حسب بيان سابق للجيش الإسرائيلي.

​​​​​​​ومنذ أيام يفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا، ويدقق في هويات الخارجين منها بحثاً عن فلسطيني يتهمه بإطلاق النار على مطعم إسرائيلي.