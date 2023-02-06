وأوضحت الوزارة في بيانٍ أن الوزير خلوصي أقار وقادة القوات التركية توجهوا إلى جنوبي البلاد لتنسيق عمليات المساعدة والإنقاذ.

وأضاف البيان أن الوزارة أنشأت مركزاً لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن كتيبة المساعدات الإنسانية التابعة لها، مستعدة لتلبية مطالب إدارة الكوارث والطوارئ والمشاركة في عمليات الإنقاذ في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين، وبلغت شدته 7.4 درجة.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

وأضاف قائلاً : "حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجة".

ولفت أن التحريات الأولية تؤكد وجود خسائر في الأرواح إلى جانب الأضرار المادية.

وعقب تصريحات صويلو، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة، أودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين.

وتأثر بالزلزال عديد من الولايات التركية المجاورة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.