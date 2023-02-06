أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين وأودى بحياة المئات، معلنة استعدادها لتقديم الدعم جراء الزلزال.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في تغريدة على تويتر: "خسارة مأساوية في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. تعازينا لأسر الذين قضوا وقلوبنا مع الناجين". وأضاف: "المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات".

وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم "كل المساعدة اللازمة" لتركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيانٍ: "الولايات المتحدة قلقة بشدة تجاه التقارير الواردة عن الزلزال المدمر اليوم في تركيا وسوريا". وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم كل المساعدة اللازمة".

ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن "وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء الحكوميين الآخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية الممكنة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً". وتابع: "سنواصل مراقبة الوضع من كثب بالتنسيق مع الحكومة التركية".

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، أيضا إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 370 عنصراً إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

وقالت الوزارة إن الفريق سيشارك في عمليات الإنقاذ من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إرسال الفريق جاء بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

كما سترسل أذربيجان مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية إلى المناطق التركية المتضررة من الزلزال.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي "الصديق" في أعقاب الزلزال.

وأضاف زيلينسكي على تويتر "صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا".

وتابع: "نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

في السياق ذاته، قالت وزارة الطوارئ الروسية إن "طائرتَين من طراز Il-76 تحملان فريق بحث وإنقاذ يضم 100 شخص جاهزتان للإرسال إلى تركيا بسبب الزلزال".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الاتحاد الأوروبي سيمد يد العون لتركيا وسوريا لتنسيق جهود مساعدة البلدين بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة العشرات.

وقال بيلستروم في تغريدة على تويتر: "أشعر بأسف شديد للآثار المروعة جراء الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا والذي أدى إلى خسائر كبير ة في الأرواح".

وأضاف: "من خلال تولي السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي لعام 2023، سنمد يدن العون لتركيا وسوريا لتنسيق جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة هذين البلدين في هذه الكارثة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوحدات المعنية كافة في حالة تأهب وتؤدي عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). وأعرب أردوغان عن تمنياته بتجاوز الكارثة بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "إن جميع الفرق في حالة تأهب". وأضاف: "رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في أحدث حصيلة، وفاة 284 شخصاً. وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال.

وتأثر بالزلزال العديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.