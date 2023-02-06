تأثرت عدة دول مجاورة لتركيا بالزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين، والذي بلغت شدته 7.4 درجة.

وشعر بالزلزال لبنان وسوريا ومصر وجمهورية شمال قبرص التركية وإدارة قبرص التركية والعراق.

وفي سوريا، تأثر سكان محافظات حلب واللاذقية وحماة والرقة بشدة بزلزال مرعش، وفقد أكثر من 237 شخص حياتهم، وأصيب نحو 639في حصيلة أولية جراء الزلزال.

وفي العراق، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي خسائر جرّاء الهزات الارتدادية التي شهدتها بعض المناطق عقب الزلزال الذي وقع جنوبي تركيا.

وقال عامر الجابري المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية: "مراصدنا الزلزالية سجلت في تمام الساعة الرابعة والربع من فجر اليوم هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود العراقية-التركية".

وأوضح أن "هذه الهزة هي ارتدادية جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية".

ووفق الجابري فإن أهالي مناطق إقليم شمال العراق ونينوى وبعض المحافظات العراقية شعروا بالهزة التي تبعد عن الحدود العراقية التركية 400 كيلومتر.

وتابع: "لم نسجل حتى الآن (6:30 ت.غ) أي خسائر بسبب الهزة"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال مناطق في تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين.