هرعت طواقم البحث والإنقاذ من معظم الولايات التركية إلى المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين الذي بلغت شدته 7.4 درجة.

وفي هذا الإطار انطلقت طواقم البحث والإنقاذ من إسطنبول والولايات المحيطة بها، وكذلك من العاصمة أنقرة وولايات أخرى.

وتوجهت فرق البحث والإنقاذ إلى الولايات المتضررة من الزلزال وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية هاتاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها أنشأت مركزاً لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.

وقالت وزارة الدفاع، إن كتيبة المساعدات الإنسانية التابعة لها، مستعدة لتلبية مطالب إدارة الكوارث والطوارئ والمشاركة في عمليات الإنقاذ في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش.

ومن جهته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

وتأثر بالزلزال عديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الوفيات 284 شخصاً والإصابات 2323، حسبما أعلن نائب الرئيس التركي. وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.