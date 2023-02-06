تتوالى رسائل التضامن والتعازي إلى تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب فجر الاثنين مدناً جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وهرعت طواقم البحث والإنقاذ من معظم الولايات التركية إلى المناطق المتضررة وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية وآدي يامان. فيما توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالزلزال.

وأعلن الرئيس التركي أن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول الناتو والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال لا تزال مستمرة.

تضامن دولي

وبعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال، حسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية. وأعرب عن تلقيه الخبر ببالغ الحزن. وأضاف: "أُعلمكم استعدادنا لكل أنواع المساعدة في هذا الوقت العصيب، وباسمي ونيابة عن الشعب الأذربيجاني أقدم تعازيّ لكم ولعائلات وأقارب الذين فقدوا حياتهم وللشعب التركي الشقيق".

من جهته أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار عن تعازي بلاده في ضحايا الزلزال وتضامنها مع تركيا. وأكد أن الشعب القبرصي التركي يشاطر ألم تركيا من أعماق قلبه، حسب بيان صادر عن الرئاسة في شمال قبرص.

في سياق متصل، بعث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف رسالة تعزية إلى الرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال، حسب بيان للرئاسة الكازاخية.​​​​​​​ وأعرب عن تعازيه باسمه ونيابة عن الشعب الكازاخي في ضحايا الزلزال، كما أبدى استعداد كازاخستان لتقديم المساعدة إلى تركيا.

وفي باكستان، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف في تغريدة عن "حزنه العميق" جراء تلقيه خبر الزلزال جنوبي شرقي تركيا، مقدماً التعازي للرئيس أردوغان وللشعب التركي.

فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده مستعدة لتقديم "كل المساعدة اللازمة" لتركيا بشأن الزلزال، لافتاً إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد "وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء الحكوميين الآخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية الممكنة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً". وقال: "سنواصل مراقبة الوضع من كثب بالتنسيق مع الحكومة التركية".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن حزنه وتعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم. وقال: "أرسلت أحر التعازي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مضيفاً أن بلاده بصفتها شريكاً لتركيا وكونها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي فإنها مستعدة لتقديم الدعم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الاتحاد الأوروبي سيمد يد العون إلى تركيا وسوريا لتنسيق جهود مساعدة البلدين بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة العشرات.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تغريدة على تويتر: "خسارة مأساوية في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. تعازينا لأسر الذين قضوا وقلوبنا مع الناجين". وأضاف: "المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات".

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدَين. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفراداً".

في حين غرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتباً: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة.. سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد".

وعرضت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا مساعدة السكان في المناطق المنكوبة فضلاً عن بلجيكا وبولندا وإسبانيا وفنلندا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا التي ضربها زلزال عنيف طال أيضاً سوريا حسبما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.

وكتب المسؤول الأوروبي في تغريدة "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (...) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا".

وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناءً على طلب من تركيا.

كما أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، تضامن الحلف مع تركيا لمواجهة آثار الزلزال. وأضاف أن الحلفاء في الناتو مستنفرون حالياً لتقديم الدعم لتركيا.

من جهته، نشر الرئيس الأوكراني رسالة تعزية في ضحايا الزلزال عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: "نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب"، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة للتعامل مع نتائج الكارثة.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس أردوغان بضحايا الزلزال. وقال بوتين في برقيته لنظيره التركي: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع الذي تسبب فيه الزلزال في بلدكم، نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد". حسب بيان صادر عن الكرملين.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على تويتر: "تلقت وزارة الخارجية الإثيوبية ببالغ الحزن خبر سقوط وفيات وإصابات ووقوع دمار في الممتلكات جراء الزلزال الذي ضرب اليوم جنوبي تركيا".

وقدمت إيران تعازيها أيضاً لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، معلنة استعدادها لمساعدة الضحايا. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، في طهران "عن تعازيه وتعاطفه" مع شعبي وحكومتي البلدين.

تعازٍ عربية

وقدمت مصر في بيان للخارجية "تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال وتمنيها بالشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدة "استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة".

وفي فلسطين، تقدمت وزارة الخارجية عبر بيانٍ، بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة "وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره". وأعلنت الوزارة، وفاة 8 فلسطينيين في سوريا، جراء الزلزال.

كما أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان عن تعازيه ومواساته للشعب التركي في ضحايا الزلزال، وفق ما جاء في بيان للديوان الأميري. وأعلنت جمعية قطر الخيرية، إطلاقها حملة لإغاثة ضحايا الزلزال.

وعبرت سلطنة عمان في بيان للخارجية عن "تضامنها مع كل تركيا وسوريا وخالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي ليبيا، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر: "أعزي أشقاءنا في تركيا وسوريا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم (..) وأؤكد تضامن بلادي التام معكم في هذا المصاب الجلل".

وفي تغريدة بتويتر، قدم رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني تعازيه في ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن "أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية وللجمهورية التركية، بضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات".

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، مخلفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحدث حصيلة وفاة 912 شخصاً وإصابة 5385 في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، فيما أعلنت سوريا 237 وفاة و639 إصابة.

وتبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة الكوارث التركية وقوع زلزال جديد مركزه قضاء ألبيستان في قهرمان مرعش جنوبي البلاد بقوة 7.6 درجات في الساعة 13:24. كما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري ضرب زلزال دمشق واللاذقية ومحافظات سورية أخرى.