أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فجر الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلاً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس "آفاد"، يونس سيزر، أوضح فيها أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة. وبيّن أردوغان تكليف 10 ولاة العمل على مساعدة الولايات العشر المتضررة جراء الزلزال.

وقال: "دولتنا منذ اللحظة الأولى للزلزال تحركت بكل قوتها وكل أجهزتها واستنفرت المحافظات كل قوتها وكذلك المؤسسات المعنية والقوات المسلحة".

وتابع: "زلزال جنوب تركيا الذي وقع فجر اليوم الاثنين يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزنجان عام 1939".

وأعلن أردوغان أن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول الناتو والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال لا تزال مستمرة.

من جانبها عدّلت إدارة الكوارث التركية "آفاد" قوة زلزال تركيا إلى 7.7 درجة وذلك بعد دراسات سيزمية مفصلة.

فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن وزارة الدفاع التركية استنفرت طائرات ومعدات لتلبية أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة.

وعقب الزلزال هرعت طواقم البحث والإنقاذ من معظم الولايات التركية إلى المناطق المتضررة.

وفي هذا الإطار انطلقت طواقم البحث والإنقاذ من إسطنبول والولايات المحيطة بها، وكذلك من العاصمة أنقرة وولايات أخرى. وتوجهت فرق البحث والإنقاذ إلى الولايات المتضررة من الزلزال وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان.

وتأثر بالزلزال عديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.

والإثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في التعميم الذي وقّع عليه الرئيس مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/شباط 2023 تَقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير".

كما بحث الرئيس التركي مع زعيمَي حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي وحزب "إيي" ميرال آقشنر الوضع في منطقة الزلزال.