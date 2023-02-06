تضامن عديد من الدول العربية مع تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب فجر الاثنين مدناً جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر تعليماته بإطلاق جسر جوي لتركيا.

وتنطلق "أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا لمواجهة كارثة الزلزال اليوم"، وفق الوكالة.

ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي "فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية".

كما قررت الكويت إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا، عقب صدور توجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمساندتها بمواجهة آثار الزلزال، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن أمير البلاد أمر "بوقف الاحتفالية المصاحبة للمباراة النهائية على كأس ولي العهد، وذلك تضامناً مع تركيا والشعب السوري إثر الزلزال المدمر".

كما وجّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

من جهته أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن بلاده سترسل فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية بعد الزلزال.

وقال ياسين في تصريحات لمراسل الأناضول إن "فريقاً مؤلفاً من 72 شخصاً من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر مهمتهم البحث والإنقاذ سينطلق إلى تركيا اليوم الاثنين عند الساعة 5:30 (15:30 ت.غ)".

وأعرب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن تضامنه مع ذوي ضحايا الزلزال ومع المصابين في تركيا وسوريا.

وبدوره وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال.

وتنفيذاً لتعليمات تبون توجه وزير الداخلية إبراهيم مراد إلى المقر الرئيس للحماية المدنية (الدفاع) بالعاصمة "للإشراف على إرسال فريق للمساعدة بعمليات الإنقاذ والإغاثة بالجمهورية التركية"، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وحسب وسائل إعلام محلية بينها موقع النهار الإخباري فإن فريق الحماية المدنية يتكون من 89 فرداً، وسيصل مساء اليوم إلى تركيا للمساهمة بعمليات الإنقاذ.

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة.

والاثنين أعلنت إدارة الكوارث التركية في أحدث حصيلة وفاة 1498 شخصاً وإصابة الآلاف في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، فيما أعلنت سوريا 783 وفاة.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الكوارث وقوع زلزال جديد مركزه قضاء ألبيستان في قهرمان مرعش جنوبي البلاد بقوة 7.6 درجة في الساعة 13:24. كما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري ضرب زلزال دمشق واللاذقية ومحافظات سورية أخرى.