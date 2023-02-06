أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أنه وجّه فريقاً إلى التنسيق مع تركيا وتوفير كل المساعدات اللازمة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف القتلى والجرحى.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "أشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "وجهت فريقي إلى مواصلة مراقبة الوضع من كثب بالتنسيق مع تركيا وتوفير كل المساعدات اللازمة".

وفجر الاثنين ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1498 شخصاً، فيما وصلت حصيلة الوفيات في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) إلى 783 قتيلاً و2284 مصاباً.

وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، فيما يواصل أكثر من 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ العمل مع توافد فرق إغاثية جديدة.