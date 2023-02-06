سياسة
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الاتحاد الأوروبي: 13 دولة تستعد لإرسال فرق إلى تركيا للمشاركة بجهود الإنقاذ
تستعد 13 دولة في الاتحاد الأوروبي لإرسال فرق مختصة إلى تركيا للمساهمة بعمليات البحث والإنقاذ عقب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد. وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية أن عدد الدول التي سترسل مساعدات وفرق إنقاذ إلى تركيا في ازدياد مستمر.
الاتحاد الأوروبي: 13 دولة تستعد لإرسال فرق إلى تركيا للمشاركة بجهود الإنقاذ
 الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال 13 دولة فرق إنقاذ إلى تركيا / صورة: Reuters
6 فبراير 2023

تستعد 13 دولة في الاتحاد الأوروبي لإرسال فرق مختصة إلى تركيا للمساهمة بعمليات البحث والإنقاذ عقب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بالازس أوجواري إن بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا والمجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا سترسل إلى تركيا فرقاً مختصة بالبحث والإنقاذ.

وأضاف المتحدث الأوروبي أن عدد الدول التي سترسل مساعدات وفرق إنقاذ إلى تركيا في ازدياد مستمر.

وأوضح أن الاتحاد مستعد للتنسيق مع المسؤولين في تركيا حول أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات.

وضرب زلزال فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب البلاد إلى 1498 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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