سياسة
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وزارة الدفاع التركية: 3 آلاف جندي يشاركون في عمليات الإنقاذ بمنطقة الزلزال
قالت وزارة الدفاع التركية إن أكثر من 3 آلاف جندي يشاركون بعمليات البحث والإنقاذ الجارية بمنطقة الزلزال جنوبي تركيا.
وزارة الدفاع التركية: 3 آلاف جندي يشاركون في عمليات الإنقاذ بمنطقة الزلزال
وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى ولاية هطاي برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية موسى أوسيفر / صورة: وزارة الدفاع التركية
6 فبراير 2023

يشارك أكثر من 3 آلاف جندي تركي في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بمنطقة الزلزال جنوبي تركيا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش ووصل تأثيرها إلى 10 ولايات مجاورة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان الاثنين إلى تكليف "كتائب الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية" للمشاركة بعمليات البحث والإنقاذ في ولايات هطاي وملاطية وعثمانية وقهرمان مرعش.

وعلى صعيد متصل وصل وزير الدفاع التركي خلوي أقار إلى ولاية هطاي برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية موسى أوسيفر، وتلقى إحاطة حول جهود عمليات الإنقاذ.

كما بدأت 17 طائرة شحن تابعة للقوات المسلحة التركية بتسيير رحلات جوية متواصلة محملة بالمساعدات إلى ولايتَي غازي عنتاب وأضنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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