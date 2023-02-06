أصيبت قلعتا غازي عنتاب وحلب اللتان تعدان من أقدم القلاع التاريخية في العالم، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم الاثنين بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن بعض المعاقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية من قلعة غازي عنتاب، التي بُنيت منذ أكثر من 2200 عام، تحطمت وتناثر الحطام على الطرقات.

من جهة أخرى انهارت القبة والجدار الشرقي لمسجد الشيرفاني التاريخي بشكل جزئي، الذي يقع بجوار القلعة ويقال إنه بُني في القرن السابع عشر.

وفي سوريا أفادت المديرية العامة للآثار والمتاحف بتعرض مبانٍ ومتاحف ومواقع أثرية لأضرار متباينة.

وقالت المديرية في بيان إن التقارير الأولية أشارت إلى "وقوع أضرار طفيفة ومتوسطة بقلعة حلب التاريخية منها سقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية، وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية".

وأضاف البيان: "سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة، وسقطت أجزاء من الحجارة، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار، كما تعرضت بعض القطع الأثرية المتحفية داخل خزن العرض، وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب".

وتعد قلعة غازي عنتاب وقلعة حلب من أهم القلاع التاريخية مما دعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى إدراجهم ضمن قائمة التراث العالمي.

وضرب زلزال فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وفي وقت سابق اليوم أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلاً و9 آلاف و733 مصاباً، فيما أعلنت سوريا 783 وفاة.