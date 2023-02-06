قدّمت عدّة دول تعازيها إلى تركيا إثر الزلازل العنيفة التي ضربت جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا صباح اليوم الاثنين، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأعرب وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلازل المدمرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقدم بن سلمان تعازيه في ضحايا الزلازل، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن تعازيه لنظيره التركي مولود جاوش أوغلو في ضحايا الزلازل.

وأفاد ديندياس في تغريدة الاثنين، بأنه تواصل مع جاوش أوغلو وأعرب له عن استعداد اليونان لدعم جهود البحث والإنقاذ والاستجابة للأضرار.

بدوره شدّد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في تصريحات أدلى بها، على وقوف بلاده بكل قوتها إلى جانب تركيا، معرباً عن حزنه بسبب الزلازل، مشيراً إلى إرسال بلاده فرقاً للمشاركة بعمليات البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال.

وقال ماكرون في تغريدة الاثنين: "بلغتنا صور مروّعة من تركيا وسوريا بعد الزلازل العنيفة المنقطعة النظير (...)، وإننا نشعر بأسى الأسر المفجوعة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن ساكيلاروبولو و ميكوتاكيس وأعربا عن تعازيهما في ضحايا الزلازل متمنين الشفاء للمصابين.

من جهته أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن تعازيه للرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلازل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقدّم هرتسوغ تعازيه في ضحايا الزلازل، وتمنى السلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى.

والاثنين أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلازل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقدم توكاييف تعازيه في ضحايا الزلازل، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

بدوره قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، تعازيه لتركيا.

وأردف في بيان: "تعازينا لأسر المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم في الأيام والأشهر المقبلة".

من جهة أخرى بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في الزلازل.

وقال رحمن: "أبعث بأحرّ التعازي إليكم وإلى شعب تركيا الصديق في ما يتعلق بالعواقب المأساوية لهذه الكارثة الطبيعية".

وتمنى الرئيس الطاجيكي الصبر لأهالي وأقارب الذين فقدوا أرواحهم جراء الزلازل، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى بعث الرئيس البولندي أندريه دودا ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلازل.

وصرح دودا في تدوينة على حسابه على تويتر بأنهم مستعدون لدعم تركيا.

من ناحية أخرى قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس في بيان: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا وجميع المتضررين من الزلازل في تركيا".

وأضافت :"فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية لدينا مستعدة لمساعدة تركيا".

في سياق متصل بعث رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلازل التي ضربت ولايات جنوب تركيا.

وذكر تليفزيون تركمانستان الحكومي أن بيردي محمدوف أعرب في رسالته عن حزنه لسقوط عديد من الضحايا جراء الزلازل في تركيا.

وتَرحَّم بيردي محمدوف على من فقدوا أرواحهم في الزلازل، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفجر الاثنين ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، تركيا وسوريا، أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجات، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 1541 قتيلاً و9 آلاف و733 مصاباً، فيما أعلنت سوريا 783 وفاة.