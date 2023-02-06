تواصل دول عدة إرسال مساعداتها الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى مناطق الزلزال جنوبي تركيا.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والعسكري لدى جمهورية شمال قبرص التركية إلى منطقة الزلزال جنوبي تركيا، وذلك لمساندة السلطات هناك في عمليات البحث والإنقاذ.

ويتكون فريق الإغاثة المتجه من قبرص التركية من أطباء وفرق بحث وإنقاذ وخبراء ميدانيين، حسب مراسل الأناضول.

كما دشنت قطر والكويت جسرين جويين لدعم تركيا في مواجهة آثار كارثة الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أصدر تعليماته بإطلاق جسر جوي لتركيا.

كما قررت الكويت إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا عقب صدور توجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمساندتها بمواجهة آثار الزلزال، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ووجه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقَي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وفي لبنان قال وزير البيئة ناصر ياسين لوكالة الأناضول إن بلاده سترسل فريق إنقاذ مؤلفاً من 72 شخصاً من الجيش والدفاع المدني والإطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية جراء الزلزال.

وفي الجزائر وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين.

كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر تويتر أنه "بتوجيه من الملك عبد الله الثاني سترسل المملكة مساعدات للبلدين الشقيقين للإسهام في الجهود الإغاثية".​​​​​​​

وفي هذا الإطار أعلنت ماليزيا إرسالها فريقاً مكوناً من 75 خبيراً ومعدات مستخدمة في البحث والإنقاذ.

ومن المقرر أن يتجه الفريق الإغاثي الماليزي إلى تركيا مساء الاثنين على متن الخطوط الجوية التركية، حسب مراسل الأناضول.

بدورها ذكرت رئاسة الوزراء الهندية أن فريقاً مكوناً من 100 شخص وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ ستتوجه إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تعتزم إرسال فريق إغاثي إلى المناطق المنكوبة جنوبي تركيا، مبيناً أن الفريق الباكستاني يضم خبراء كوارث وأطباء وعناصر بحث وإنقاذ، إضافة إلى معدات إغاثية وخيم إيواء.

أما فرنسا فقد قررت الحكومة في باريس إرسال مسعفين ورجال إنقاذ من الحماية المدنية إلى تركيا لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر إرسال 139 مسعفاً من الحماية المدنية إلى تركيا، بناء على توجيهات من الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما أعلنت إسرائيل عزمها إرسال طائرتين تحملان مساعدات إنسانية وطاقماً فنياً وفرق بحث وإنقاذ إلى تركيا بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجة، وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.