أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في التعميم الذي وقّع عليه الرئيس مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/شباط 2023 تَقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير".

كما بحث الرئيس التركي مع زعيمَي حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي وحزب "إيي" ميرال آقشنر الوضع في منطقة الزلزال.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس أردوغان أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة. وبيّن أردوغان تكليف 10 ولاة العمل على مساعدة الولايات العشر المتضررة جراء الزلزال.

وقال: "دولتنا منذ اللحظة الأولى للزلزال تحركت بكل قوتها وكل أجهزتها واستنفرت المحافظات كل قوتها وكذلك المؤسسات المعنية والقوات المسلحة".

وتابع: "زلزال جنوب تركيا الذي وقع فجر اليوم الاثنين يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزنجان عام 1939".

وأعلن أردوغان أن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول الناتو والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال لا تزال مستمرة.