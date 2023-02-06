وقَف أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا صباح اليوم.

وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي في بيان عن تعازيه العميقة لحكومتَي وشعبَي تركيا وسوريا بسبب الخسائر المأساوية في الأرواح والأضرار.

ودعا الدول الأعضاء للوقوف والتزام الصمت لدقيقة قبل بدء جلسة في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

وفي وقت سابق من اليوم قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر "بحزن عميق" حيال الخسائر الفادحة في الأرواح في تركيا وسوريا.

وأضاف غوتيريش في بيان: "قلبي مع شعبَي تركيا وسوريا في هذه الساعة المأساوية".

وتابع: "أبعث أحر التعازي إلى أسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكداً التزام الأمم المتحدة تقديم الدعم والاستجابة حيال هذه الكوارث.

وتابع: "فرقنا على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة".

وفي السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي لمساعدة آلاف العائلات التي تضررت من الكارثة، والتي كان عديد منها بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1651 قتيلاً و11 ألفاً و119 مصاباً.

كما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1073 قتيلاً ونحو 3 آلاف مصاب.

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.