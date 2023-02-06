سياسة
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"أفاد" التركية تعلن إنقاذ 6445 شخصاً من تحت الأنقاض حتى الآن جراء الزلازل
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إنقاذ 6 آلاف و445 شخصاً من تحت الأنقاض جراء الزلازل المدمرة. وأوضح المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في أفاد أنه جرى تخصيص 1511 من المعدات الثقيلة و216 عربة لعمليات البحث والإنقاذ.
"أفاد" التركية تعلن إنقاذ 6445 شخصاً من تحت الأنقاض حتى الآن جراء الزلازل
"أفاد" التركية تعلن إنقاذ 6445 شخصاً من تحت الأنقاض جراء الزلازل / صورة: AA
6 فبراير 2023

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إنقاذ 6 آلاف و445 شخصاً من تحت الأنقاض جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر الاثنين.

وفي تصريح قال أورهان تتار المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ إن عدد الذين جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 6 آلاف 445 شخصاً.

وأوضح تتار أنه جرى تخصيص 1511 من المعدات الثقيلة و216 عربة لعمليات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى إرسال الهلال الأحمر التركي إلى المنطقة 82 عربة تقديم الوجبات و21 مطبخاً متنقلاً وفرناً متنقلاً و156 مركبة وفريقاً مكوناً من 975 فرداً.

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأودت الزلازل في تركيا بحياة 1762 شخصاً وأصاب 12 ألفاً و68 آخرين، حسب (أفاد) في حصيلة غير نهائية.

وفي سوريا أسفر عن مصرع 1073 شخصاً وإصابة قرابة 3 آلاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة بالنظام السوري ومنظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني (غير حكومية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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