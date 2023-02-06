أعلنت عدة دول في البلقان، إرسال فرق مختصة لمساندة السلطات التركية في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

ودول البلقان التي أعلنت حتى الآن إرسالها فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا، هي كرواتيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وألبانيا.

وفي سياق متصل أعلنت اليابان إرسال فريقها الوطني للإنقاذ الطارئ إلى تركيا.

وذكرت السفارة اليابانية بأنقرة في بيان أن طلائع الفريق الوطني ستصل تركيا اعتباراً من مساء الاثنين وستتجه إلى ولاية أضنة إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

بدورها أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية مغادرة فريق بحث وإنقاذٍ البلادَ في طريقه إلى المناطق المنكوبة بتركيا.

وأوضحت أن الفريق يضمّ عناصر بحث وإنقاذ وكلاباً بوليسية ومعدات لمكافحة الكوارث.

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية الجورجية إرسالها فريقاً إغاثياً مكوناً من 60 شخصاً ومعدات لمكافحة الكوارث وكلاباً بوليسية.

ومن مدينة كولن الألمانية خرج فريق من المتطوعين مكون من 41 عنصر بحث وإنقاذ و7 كلاب بوليسية متجهاً إلى المناطق المنكوبة جنوبي تركيا.

أما الرئاسة البيلاروسية فأعلنت في بيان إرسالها فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا وسوريا معاً، لمساندة السلطات المختصة هناك.

كما أعلنت روسيا أنها أرسلت خبراء كوارث وكوادر صحية، إلى المناطق التركية المتضررة من الزلزال، حيث ذكرت وزارة الطوارئ أن المساعدات وفرق الإغاثة الروسية توجهت إلى تركيا على متن 4 طائرات.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي إيفادها إلى تركيا فريقاً من 150 شخصاً، فيما غادر فريق آخر مكون من 40 شخصاً شمال مقدونيا، متجهاً نحو المناطق التركية المنكوبة.