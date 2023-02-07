تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية من قادة دول أعربوا فيها عن تعازيهم في ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وتلقى أردوغان الاثنين اتصالات من الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفرنسي إيمانويل ماكرون والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والكازاخي قاسم جومرت توكاييف.

واتصل بالرئيس التركي معزياً كل من نظرائه الصومالي حسن شيخ محمود والأوزبكي شوكت ميرضيائيف واليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، حسب بيانات صادرة عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما تلقى أردوغان اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورؤساء وزراء باكستان شهباز شريف وشمال قبرص التركية أونال أوستل واليونان كرياكوس ميكوتاكيس ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب القادة عن تعازيهم للرئيس وتمنوا السلامة لجميع المواطنين والشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.