سياسة
2 دقيقة قراءة
زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يهز جنوب شرق تركيا
فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل في المناطق المتضررة من زلزال أمس الاثنين، وقع زلزال جديد بقوة 5.3 درجة فجر اليوم الثلاثاء في قضاء غولباشي  جنوب شرق تركيا.
زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يهز جنوب شرق تركيا
زلزال جديد بقوة 5.3 درجة جنوب شرق تركيا / صورة: AA
7 فبراير 2023

وقع زلزال جديد فجر الثلاثاء بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية آدي يامان، جنوب شرق تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان، بأن مركز الزلزال يقع في قضاء "غولباشي".

وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي ( 3ت.غ)، على عمق 8.13 كيلومتر.

والاثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.​​​​​​​

ويواصل حتى الآن نحو 9 آلاف عنصر من عناصر البحث والإنقاذ العمل، مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 2921 قتيلاً، إضافة إلى 15 ألفاً و834 مصاباً، وفق آخر تصريح ليونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

في حين ارتفع عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 1504 قتلى و3548 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us