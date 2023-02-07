وقع زلزال جديد فجر الثلاثاء بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية آدي يامان، جنوب شرق تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان، بأن مركز الزلزال يقع في قضاء "غولباشي".

وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي ( 3ت.غ)، على عمق 8.13 كيلومتر.

والاثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.​​​​​​​

ويواصل حتى الآن نحو 9 آلاف عنصر من عناصر البحث والإنقاذ العمل، مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 2921 قتيلاً، إضافة إلى 15 ألفاً و834 مصاباً، وفق آخر تصريح ليونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

في حين ارتفع عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 1504 قتلى و3548 مصاباً.