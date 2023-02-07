بلغت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) نحو 1932 قتيلاً وآلاف المصابين، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوبي تركيا، حسب ما أفاد مسؤولون ومسعفون.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السورية التابعة للنظام ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 812 قتيلاً و1449 جريحاً في مناطق سيطرة النظام. كذلك أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق (متطوعو الدفاع المدني) بمقتل 790 شخصاً وإصابة أكثر من 2200 شخص.

وأعلنت الحكومة التابعة للمعارضة السورية شمال غربي سوريا منطقة منكوبة، وناشد مدير الدفاع المدني السوري العالم بالإسراع بتقديم المساعدات.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض، وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.

وناشد في تغريدة على تويتر جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية تقديم الدعم المادي ومساعدة المنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة ومساعدة ضحايا الزلازل عاجلاً.

وفي فيديو آخر أوضح الدفاع المدني السوري أن "الوضع كارثي ومئات العالقين محاصرون تحت الأنقاض"، وأضاف: "فرقنا تعمل بكل طاقتها بشكل متواصل بعد الزلازل، لكن الكارثة وعدد الأبنية المنهارة كبير والوقت بدأ ينفد لإنقاذ العالقين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أديلهيد مارشان إن تركيا "لديها قدرة قوية على الاستجابة للأزمة"، لكن التحدي الحالي يكمن في تلبية الاحتياجات على الحدود السورية - التركية.

وأوضح أن المنطقة الحدودية السورية - التركية "تواجه بالفعل أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحرب الأهلية وتفشي الكوليرا".

ووعدت دول غربية عدة منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بتوفير مساعدة لسوريا، من دون أن تقدم حتى الآن على خطوات عملية بهذا الشأن.

وقال مسؤول برنامج سوريا في منظمة أطباء بلا حدود مارك شاكال إن البلاد "لا تزال منطقة غير واضحة من وجهة نظر قانونية ودبلوماسية"، مشدّداً على الحاجة الى إرسال المساعدات "في أسرع وقت".

وفي سياق منفصل، حذر الدفاع المدني السوري اليوم الثلاثاء من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، ودعا السكان إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مجرى النهر

ومساء الثلاثاء، أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 5894. وفي تصريح أدلى به من العاصمة أنقرة، لفت أوقطاي إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 34 ألفا و810.