سياسة
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الخطوط الجوية التركية تثبّت سعر العودة من المناطق المتضررة إلى إسطنبول
للمساهمة في دعم المناطق المتضررة جراء الزلازل، أعلنت الخطوط الجوية التركية، تحديد سعر تذكرة الطيران بقيمة 100 ليرة شاملة الضرائب، لجميع رحلاتها الجوية العائدة من محافظات أضنة وديار بكر وشانلي أورفا وإيلازيغ إلى مدينة إسطنبول.
الخطوط الجوية التركية تثبّت سعر العودة من المناطق المتضررة إلى إسطنبول
وفق المسؤول الإعلامي أطلقت الخطوط الجوية التركية 47 رحلة جوية منها 9 طائرات للشحن / صورة: Reuters
7 فبراير 2023

أعلنت الخطوط الجوية التركية، تحديد سعر تذكرة الطيران بقيمة 100 ليرة شاملة الضرائب لجميع رحلاتها الجوية العائدة من مدن أضنة وديار بكر وشانلي أورفا وإيلازيغ إلى مدينة إسطنبول، للمساهمة في دعم المناطق المتضررة جراء الزلازل.

وصرح المسؤول الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستن، في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم يواصلون عملياتهم بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لإيصال المساعدات الإنسانية وفرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وأعلنت آفاد ارتفاع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا إلى 3381 قتيلاً و20426 جريحاً.

ووفق أوستن أطلقت الخطوط الجوية التركية 47 رحلة جوية، منها 9 طائرات للشحن، موضحاً أن “الخطوط الجوية التركية تتيح للمواطنين استخدام الطائرات التي نقلت المساعدات الإنسانية في العودة“.

وإضافة إلى تلك الرحلات، أوضح المسؤول "نتيح الرحلات الجوية من (محافظات) أضنة وديار بكر وشانلي أورفا وإيلازيغ إلى إسطنبول، بسعر 100 ليرة تركية شاملة الضرائب حتى 13 فبراير/شباط".

كما أوضح أنه يمكن للمواطنين إجراء الحجوزات من خلال التطبيق على الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط الجوية من أجل ضمان عملية نقل المواطنين بشكل منظم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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