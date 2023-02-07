ارتفع الثلاثاء، عدد ضحايا الزلازل في تركيا إلى 3432 وفاة، فيما أصيب 21103 آخرين حتى الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وأشار أوقطاي إلى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.

وأضاف: "أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي"، مشيراً إلى أن "مطار أضنة خُصص لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

وشكر أوقطاي الدول التي أرسلت المساعدات على وقوفها إلى جانب تركيا

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أعلنت صباح الثلاثاء، عن انهيار 5775 مبنى جراء الزلازل، فيما تلقت بلاغات بانهيار 11302 مبنى لم تؤكد بعد.

وأعلنت الإدارة عن مشاركة 24443 عنصراً في الخدمة بالمناطق المتضررة من الزلازل.

وأضافت: "243 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال، ونحو 16400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ".

وعدّلت إدارة الكوارث التركية قوة زلزال تركيا إلى 7.7 درجة وذلك بعد دراسات سيزمية مفصلة.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن وزارة الدفاع التركية استنفرت طائرات ومعدات لتلبية أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي هذا الإطار انطلقت طواقم البحث والإنقاذ من إسطنبول والولايات المحيطة بها، وكذلك من العاصمة أنقرة وولايات أخرى. وتوجهت فرق البحث والإنقاذ إلى الولايات المتضررة من الزلازل وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية وآدي يامان.

وتأثر بالزلازل عديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضاً.

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في التعميم الذي وقّع عليه الرئيس مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 فبراير/شباط 2023 تَقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير".

كما بحث الرئيس التركي مع زعيمَي حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي وحزب "إيي" ميرال آقشنر الوضع في منطقة الزلازل.