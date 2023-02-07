سياسة
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زلازل تركيا.. التأكد من عدم العثور على أي أضرار في محطة "آق قويو" النووية
أكدت أناستاسيا زوتيفا، رئيسة شركة مشروع "آق قويو" للطاقة النووية، أنه لم يُعثر على أي أضرار في المحطة النووية قيد الإنشاء، عقب الزلزال العنيف الذي هز جنوب البلاد أمس الاثنين.
زلازل تركيا.. التأكد من عدم العثور على أي أضرار في محطة "آق قويو" النووية
محطة أكويو "آق قويو" للطاقة النووية / صورة: Ihlas Haber Ajansi
7 فبراير 2023

قال مسؤولون إن أول محطة للطاقة النووية في تركيا، التي هي الآن قيد الإنشاء في جنوب البلاد، لم تتضرر من الزلازل التي تهز المنطقة منذ صباح الاثنين.

وقالت أناستاسيا زوتيفا، رئيسة شركة مشروع "آق قويو" للطاقة النووية إنه: "لم يكتشف خبراؤنا أي أضرار لحقت بالمباني أو المعدات أو الرافعات في الميدان. تتواصل أعمال البناء والتجميع"، مضيفة أن الزلزال شُعر بقوته التي بلغت تقريباً 3 درجات في منطقة مرسين حيث يجري بناء المصنع.

وحسب زوتيفا، تتعاون وحدات الدفاع المدني والحماية الطارئة بالولاية مع وحدات الطوارئ بالمصنع وتستعد لإرسال المعدات والأفراد إلى المنطقة.

والاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلّفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.​​​​​​​

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في جنوبي تركيا إلى 3381 والجرحى إلى 20426.

وستكون "آق قويو" الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا أول محطة طاقة تعمل بالطاقة النووية في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ المحطة، التي من المتوقع أن تبلغ طاقتها المركبة 4800 ميغاوات وأربعة مفاعلات، إنتاج الطاقة في وقت لاحق من هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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