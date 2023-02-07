سياسة
1 دقيقة قراءة
والي إسطنبول: أكثر من 12 ألف موظف ومتطوع نُقلوا إلى مناطق الزلازل
أعلن علي يرلي قايا والي إسطنبول إرسال 12752 موظفاً إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل، إضافة إلى 73 طائرة.
والي إسطنبول: أكثر من 12 ألف موظف ومتطوع نُقلوا إلى مناطق الزلازل
أكثر من 12 ألف موظف ومتطوع نُقلوا إلى منطقة الزلازل  / صورة: AA
7 فبراير 2023

أعلن علي يرلي قايا والي إسطنبول، إرسال 12752 فرداً إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل، إضافة إلى 73 طائرة.

وقال يرلي قايا، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "اعتباراً من الساعة 06:00، أُرسل 12752 من أفرادنا ومتطوعي إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى منطقة الزلازل، خصوصاً هاتاي، على متن 73 طائرة من إسطنبول". مضيفاً: "لن نوفيكم حقكم".

والاثنين، ضربت تركيا وسوريا زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.​​​​​​​

ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، ارتفع عدد ضحايا الزلازل إلى 3381 والمصابين إلى 20426.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us