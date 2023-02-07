أعلن علي يرلي قايا والي إسطنبول، إرسال 12752 فرداً إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل، إضافة إلى 73 طائرة.

وقال يرلي قايا، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "اعتباراً من الساعة 06:00، أُرسل 12752 من أفرادنا ومتطوعي إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى منطقة الزلازل، خصوصاً هاتاي، على متن 73 طائرة من إسطنبول". مضيفاً: "لن نوفيكم حقكم".

والاثنين، ضربت تركيا وسوريا زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.​​​​​​​

ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، ارتفع عدد ضحايا الزلازل إلى 3381 والمصابين إلى 20426.