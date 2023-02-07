7 فبراير 2023
أعلن علي يرلي قايا والي إسطنبول، إرسال 12752 فرداً إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل، إضافة إلى 73 طائرة.
وقال يرلي قايا، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "اعتباراً من الساعة 06:00، أُرسل 12752 من أفرادنا ومتطوعي إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى منطقة الزلازل، خصوصاً هاتاي، على متن 73 طائرة من إسطنبول". مضيفاً: "لن نوفيكم حقكم".
والاثنين، ضربت تركيا وسوريا زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.
ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، ارتفع عدد ضحايا الزلازل إلى 3381 والمصابين إلى 20426.