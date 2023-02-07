سياسة
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شاهد| نقل المصابين في الزلازل إلى سفينة إسكندرون TCG لتلقي العلاج
بدأ نقل المصابين جراء الزلازل إلى سفينة إسكندرون TCG التابعة للقوات البحرية التركية تمهيداً لنقلهم إلى مدينة مرسين لتلقي العلاج.
شاهد| نقل المصابين في الزلازل إلى سفينة إسكندرون TCG لتلقي العلاج
رست سفينة إسكندرون TCG التابعة للقوات البحرية التركية في ميناء اسكندرون لنقل المصابين / صورة: AA
7 فبراير 2023

بدأ نقل المصابين من مدينة هاتاي إلى سفينة إسكندرون TCG، إثر الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة، وضربت منطقتي بازارجيق والبستان بمدينة قهرمان مرعش، إضافة إلى 10 مناطق أخرى.

ورست سفينة إسكندرون TCG التابعة للقوات البحرية التركية في ميناء إسكندرون لنقل المصابين.

ونُقل الجرحى بواسطة سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى السفينة. وسيجرى إرسالهم إلى مرسين لتلقي الدعم الصحي.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 3419 وفاة و20534 جريحاً.

وقال أوقطاي إنه جرى "إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".

وأشار إلى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.

وأضاف: "أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي"، مشيراً إلى أن "مطار أضنة خُصص لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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