بدأ نقل المصابين من مدينة هاتاي إلى سفينة إسكندرون TCG، إثر الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة، وضربت منطقتي بازارجيق والبستان بمدينة قهرمان مرعش، إضافة إلى 10 مناطق أخرى.

ورست سفينة إسكندرون TCG التابعة للقوات البحرية التركية في ميناء إسكندرون لنقل المصابين.

ونُقل الجرحى بواسطة سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى السفينة. وسيجرى إرسالهم إلى مرسين لتلقي الدعم الصحي.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 3419 وفاة و20534 جريحاً.

وقال أوقطاي إنه جرى "إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".

وأشار إلى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.

وأضاف: "أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي"، مشيراً إلى أن "مطار أضنة خُصص لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.