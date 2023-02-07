سياسة
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"جريمة كراهية".. انتقادات لشارلي إبدو إثر نشر مواد مسيئة بحق زلازل تركيا
انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجلة شارلي إبدو الفرنسية، لنشرها مواد مسيئة حول الزلازل التي ضربت تركيا وأودت بحياة آلاف من الأشخاص. واعتبر كثيرون ما فعلته المجلة "جريمة كراهية".
"جريمة كراهية".. انتقادات لشارلي إبدو إثر نشر مواد مسيئة بحق زلازل تركيا
أنقاض مباني منهارة في قهرمان مرعش جنوبي تركيا / صورة: AA
7 فبراير 2023

لاقت مجلة شارلي إبدو الفرنسية انتقادات واسعة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد توصف بجريمة كراهية بشأن الزلازل التي ضربت عدة ولايات تركية أمس الاثنين.

وشارلي إبدو التي نشرت سابقاً رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، استخدمت هذه المرة تصريحات مسيئة بخصوص الزلازل التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.

ونشرت المجلة عبر حسابها على تويتر صورة لبناء مدمر بعنوان: "زلزال في تركيا"، وأرفقتها بعبارة "لا داعي لإرسال دبابة".

وحظي منشور الكراهية بردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ما أقدمت عليه المجلة الفرنسية.

وارتفع الثلاثاء، عدد ضحايا الزلازل في تركيا إلى 3432 وفاة، فيما أصيب 21103 آخرين حتى الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أعلنت صباح الثلاثاء، عن انهيار 5775 مبنى جراء الزلازل، فيما تلقت بلاغات بانهيار 11302 مبنى لم تؤكَّد بعد.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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