أعربت هالة غريض المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تعازيها الحارة للشعب التركي والسوري إثر كارثة الزلازل التي ضربت مناطق عدة في البلدين.

وأضافت: "نحن نراقب الوضع من كثب ونشعر بحزن عميق إزاء الصور التي نراها من أرض الواقع".

وأردفت: "الرئيس بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي وأكد التزام الولايات المتحدة تقديم الدعم اللازم لتركيا".

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره التركي تعازيه وأكد على وقوف الولايات المتحدة بجانب تركيا.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية تنسق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع 17 دولة أوروبية والأمم المتحدة لتقديم المساعدة المباشرة لتركيا.

وفيما يخص المساعدات الأمريكية بشكل خاص، قالت المتحدثة الإقليمية، إن الولايات المتحدة أرسلت أمس (الاثنين) فرقاً مختصة إلى المناطق المتضررة .

وأضافت: "تبحث الولايات المتحدة مع أوروبا والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة التركية الوضع لمعرفة ما تحتاج إليه تركيا في هذا الوقت الصعب". وقالت: "الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب تركيا ومستعدة لتقديم الدعم".