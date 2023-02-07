سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينياً في الضفة الغربية
شنّت قوات الجيش الإسرائيلي الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت 35 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون وأقارب شهداء.
الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينياً في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينياً من الضفة الغربية / Others
7 فبراير 2023

اعتقل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء 35 فلسطينياً من عدة محافظات بالضفة الغربية، ما يرفع الإجمالي منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 700 حالة، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وأعلن النادي في بيانٍ أن "الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في الضفة طالت على الأقل 35 مواطناً".

وذكر أن "أغلب المعتقلين من بلدة برقين بمحافظة جنين (شمال) وعددهم 23 بينهم أسرى سابقون وأشقاء وأقارب لشهداء وأسرى"، مشيراً إلى الإفراج عن بعض المعتقلين بعد التحقيق معهم.

ووفق نادي الأسير فإن "قوات الاحتلال تتعمد تنفيذ عمليات تخريب واسعة داخل المنازل (الفلسطينية)، مستخدمة أنواع الأسلحة كافة، إضافة إلى التهديد والترهيب واعتقال أفراد من أجل الضغط على أقارب لهم (يلاحقهم الجيش) لتسليم أنفسهم".

وأوضح أن حملات الاعتقال في الضّفة في تصاعد مستمر وتجاوزت منذ مطلع العام الجاري 700 حالة اعتقال.

وحتى الساعة 10:30 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول أنباء الاعتقالات في الضفة الغربية.

من جانبه، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) قدري أبو بكر بتحرك فوري ومسؤول لوضع حد لسياسة الاعتقالات الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو بكر في بيان، إلى "اقتحام عديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى هذه اللحظة".

وأدان ما سماه "الصمت الدولي الفاضح" محذراً من "الاستمرار في ضغط الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات".

واعتقالات الفلسطينيين تجري عادة بمداهمة المنازل في ساعات الليل قبل نقلهم إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات الضفة لإخضاعهم لتحقيق أوّلي ثم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون أو إخلاء سبيلهم.

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وقاصراً، وفق نادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us