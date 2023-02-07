سياسة
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فرنسا.. قطاعات جديدة تشارك في الإضراب ضد تعديل نظام التقاعد
شاركت قطاعات جديدة أبرزها النقل البري والجوي، في موجة ثالثة من الإضرابات التي انطلقت الثلاثاء في فرنسا، رفضاً للتعديلات التي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإدخالها على نظام التقاعد.
فرنسا.. قطاعات جديدة تشارك في الإضراب ضد تعديل نظام التقاعد
احتجاجات على نظام التقاعد- بوردو / جنوب غرب فرنسا / صورة: AFP
7 فبراير 2023

استيقظ الفرنسيون الثلاثاء على إضرابات في قطاعات اقتصادية جديدة منها النقل والتمريض والتعليم، رفضاً لتعديلات تجري على نظام التقاعد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مقاطع فيديو تُظهر إضرابات في قطاعات أبرزها النقل البري والجوي، وقطاعات صحية وتعليمية وصناعية تعدينية.

ويُتوقع أن تشهد العاصمة باريس والمدن الرئيسية احتجاجات ومظاهرات الثلاثاء، رفضاً لمشروع تعديل نظام التقاعد الذي يدفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، ويناقشه في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا، من احتمال حدوث تأخير في الرحلات.

وطالت الإضرابات العاملين في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، إذ أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن "إضراب اليوم تسبب بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً".

وتنظم النقابات تظاهرات السبت المقبل، في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة، لكنها ستتجنب أي إضرابات في النقل العام.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حالياً إلى 64 عاماً، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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