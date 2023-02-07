سياسة
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صور | إيران تكشف عن قاعدة "عقاب 44" الجوية تحت الأرض دون تحديد موقعها
كشفت إيران النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض لسلاح الجو تحمل اسم عقاب 44، وهي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة. وقاعدة عقاب 44 هي واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، حيث إنها بُنيت على عمق كبير تحت الأرض.
صور | إيران تكشف عن قاعدة "عقاب 44" الجوية تحت الأرض دون تحديد موقعها
"عقاب 44".. إيران تكشف عن واحدة من أهم قواعدها الجوية تحت الأرض. / صورة: Reuters
7 فبراير 2023

ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية أن البلاد كشفت، اليوم الثلاثاء، النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض لسلاح الجو تحمل اسم عقاب 44، وهي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة.

وأضافت الوكالة أن قاعدة عقاب 44 قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيّرة. ولم يشر التقرير إلى موقع القاعدة.

ووصف التقرير قاعدة عقاب 44 بأنها واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، مشيراً إلى أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وفي مايو/أيار قدّم الجيش الإيراني تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض توجد بها طائرات مسيّرة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى حماية أصولها العسكرية من ضربات جوية محتملة من عدوها الإقليمي اللدود إسرائيل.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري للتلفزيون الرسمي "أي هجوم على إيران من أعدائنا، بما في ذلك إسرائيل، سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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