سياسة
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خبير إيطالي: زلزال تركيا حرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب
أكد رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، أن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب، وقال إن المعلومات النهائية سيجري الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.
خبير إيطالي: زلزال تركيا حرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب
دوغليوني ذكر أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا/ صورة: AA
8 فبراير 2023

قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب.

وأوضح دوغليوني للصحافة الإيطالية الثلاثاء، أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.

وأشار أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار لكن المعلومات النهائية سيجري الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وذكر أن الزلازل وقعت في أحد خطّي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.

وحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في تركيا بولاية قهرمان مرعش، كان أقوى بألف مرة من زلزال 2016 الذي حدث في إيطاليا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مُخلّفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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