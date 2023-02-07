سياسة
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الصحة العالمية تتوقع تضرر 23 مليون شخص من زلازل تركيا وسوريا
توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا إلى "23 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون طفل". وقالت المنظمة إن تركيا "لديها قدرة قوية على الاستجابة للأزمة" لكن التحدي الحالي يكمن في تلبية الاحتياجات على الحدود السورية - التركية.
الصحة العالمية تتوقع تضرر 23 مليون شخص من زلازل تركيا وسوريا
الصحة العالمية تتوقع تضرر 23 مليون شخص من زلزال تركيا وسوريا. / صورة: AA
7 فبراير 2023

توقع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أديلهيد مارشان، الثلاثاء، أن يصل عدد المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى "23 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون طفل".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مارشان في اجتماع للمنظمة عُقد في مدينة جنيف السويسرية، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال مارشان إن تركيا "لديها قدرة قوية على الاستجابة للأزمة"، لكن التحدي الحالي يكمن في تلبية الاحتياجات على الحدود السورية - التركية.

وأوضح أن المنطقة الحدودية السورية - التركية "تواجه بالفعل أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحرب الأهلية وتفشي الكوليرا".

وأضاف: "هذه أزمة على رأس أزمات متعددة في المنطقة المتضررة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس أنها سترسل إمدادات طارئة إلى المناطق المنكوبة، بما في ذلك الإمدادات الطبية واحتياجات العمليات الجراحية.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "الآن في سباق مع الزمن" لتوفير الإغاثات والاحتياجات اللازمة.

وأضاف في تصريحات نشرت عبر حساب المنظمة على تويتر: "مع كل دقيقة، كل ساعة تمر، تتضاءل فرص العثور على ناجين أحياء".

وصباح الثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد إلى 3432.​​​​​​​

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مُخلّفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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