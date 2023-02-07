سياسة
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إثر الزلازل.. الخطوط التركية تطلق رحلات مجانية من الولايات المتضررة
إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مدن الجنوب التركي، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أن رحلاتها الداخلية المباشرة من الولايات المتضررة من الزلازل ستكون مجاناً حتى 13 فبراير/شباط الحالي، تشمل 9 ولايات.
إثر الزلازل.. الخطوط التركية تطلق رحلات مجانية من الولايات المتضررة
رحلات الطيران المجانية تشمل الرحلات الداخلية المباشرة باتجاه واحد فقط (ذهاب)، انطلاقاً من 9 ولايات./ صورة: AP
7 فبراير 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، أن رحلاتها الداخلية المباشرة من الولايات المتضررة من الزلازل ستكون مجاناً حتى 13 فبراير/شباط الحالي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، إن رحلات الطيران المجانية تشمل الرحلات الداخلية المباشرة باتجاه واحد فقط (ذهاب)، انطلاقاً من 9 ولايات.

وأوضح أن الولايات المشمولة بالقرار هي، أضنة، ودياربكر، وشانلي أورفة، وإلازيغ، وقهرمان مرعش، وملاطية، وأدي يامان، وغازي عنتاب، وقيصري.

ودعا أوستون المواطنين إلى إجراء حجز قبل المجيء إلى المطارات.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مُخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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