سياسة
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صويلو: أرسلنا 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى المناطق المتضررة من الزلازل
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إرسال 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد. وأضاف صويلو أن تركيا تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها، وأكد أن الدولة تسخّر كل إمكاناتها للمتضررين.
صويلو: أرسلنا 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى المناطق المتضررة من الزلازل
صويلو: أرسلنا 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل. / صورة: AA
7 فبراير 2023

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إرسال 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده من مركز إدارة الأزمات في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

وأضاف الوزير التركي أن تركيا تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها، مؤكداً أن الدولة تستنفر جميع إمكاناتها وتسخرها لخدمة المتضررين من الزلزال.

وحول آخر محصلة للزلزال في قهرمان مرعش، قال صويلو إن الولاية شهدت انهيار 941 مبنى بالكامل، مؤكداً استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من تحت الأنقاض.

وشدّد على أن جميع الفرق والوحدات الرسمية المعنية، نزلت إلى الميدان وتساهم في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة آثار الزلزال.

وفي هذا الإطار، جرى إرسال 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل، حسب الوزير التركي.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه، بعد ساعات، زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، مُخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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