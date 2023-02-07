أعلنت مصر والسعودية والإمارات وتونس وباكستان، الثلاثاء، إرسال مساعدات عديدة إلى تركيا وسوريا لدعمهم في مواجهة الزلزال الذي ضربهما فجر الاثنين.

وأعلنت مصر، مساء الثلاثاء، إرسال 5 طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال المدمر.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مُخلّفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن "مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أجرى السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان للرئاسة المصرية، أكد فيه "تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة".

من جانبه، وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا لمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن العاهل السعودي وولي العهد وجّها "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي".

كما وجه الملك وولي العهد بـ"تنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم (حكومية) لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا".

من جهته، أعلن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، تقديم 100 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وتشمل المبادرة، وفق الوكالة الرسمية الإماراتية، "تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق".

كما أرسلت السلطات التونسية، الثلاثاء، شحنتي مساعدات وفريقي إنقاذ إلى تركيا وسوريا ضمن جهود دولية مكثفة ومتسارعة لإغاثة المتضررين والمشاركة في جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية (الدفاع المدني) التونسي العميد طارق الوسلاتي، في بيان: إن "فريق تونسياً يتكون من 41 عنصراً رفقة 4 كلاب، وجرى تزودهم بكل المعدات التكنولوجية للبحث بين الأنقاض بينها معدات الدرون (طائرات مسيّرة) في مهمة لا تقل عن 7 أيام".

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تعليمات بتشكيل صندوق إغاثة لصالح متضرري زلزال تركيا.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب عبر حسابها في تويتر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء: "قرر رئيس الوزراء شريف تشكيل صندوق إغاثة، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في تركيا خلال هذا الوقت العصيب".

وعلى مدار يومَي الاثنين والثلاثاء، أعلنت 13 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

هذه الدول هي السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان، والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق.