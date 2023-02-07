أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تخصيص منحة عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وذكر مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، في بيان، أن الأمم المتحدة خصصت منحة عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل في تركيا وسوريا.

وأوضح البيان أن "التمويل المُقدّم من صندوق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة سيساعد في توفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة في المنطقة".

وقال غريفيثس إن الأمم المتحدة من خلال هذه المساعدات "تريد أن تقول لسكان المنطقة الذين يتعاملون مع العواقب المدمرة لهذه المأساة، إنهم ليسوا وحدهم"، وفق البيان.

وأضاف: "مجتمع العمل الإنساني سيدعمهم في كل خطوة على الطريق للخروج من هذه الأزمة".

وأنشئ الصندوق عام 2005، لتمكين العاملين في مجال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل في أماكن الأزمات.

في السياق، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) إرسال طواقم ومعدات إنقاذ إلى تركيا.

وحسب بيان الناتو، الثلاثاء، جرى نشر أكثر من 1400 عنصر من طواقم الإنقاذ، جاءت من 30 دولة عضو وحليف للناتو من بينها السويد وفنلندا.

وأوضح البيان أنّ طواقم الإنقاذ شملت طواقم بحث وإنقاذ وإطفاء وفرقاً هندسية وطواقم طبية و53 كلباً مدرباً وأيضاً معدات إنقاذ.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مُخلّفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.