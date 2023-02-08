سياسة
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فلسطين.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة ضربت نابلس وشعرت بها مدن مجاورة
ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وشعر بها سكان المدن المجاورة، فيما أوضحت إسرائيل أنها لم تفعل التحذير من الزلزال لعدم وجود خطر يهدد سكانها.
فلسطين.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة ضربت نابلس وشعرت بها مدن مجاورة
هزة أرضية بقوة 4.8 درجة ضربت نابلس وشعرت بها مدن مجاورة / صورة: TRT عربي
8 فبراير 2023

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" الثلاثاء أن هزة أرضية ضربت فلسطين بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس شمالي الضفة الغربية جلال الدبيك أن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمالي مدينة نابلس في صدع "الفارعة-الكرمل".

وأضاف الدبيك، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.8 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم.

وشعر مواطنون من محافظات نابلس (شمال) ورام الله (وسط) والقدس بالهزة.

في سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "شعر سكان إسرائيل بزلزال قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 26 كيلومتراً شمال شرقي نابلس".

وأضافت أن الإسرائيليين شعروا بالهزة في مدن منها القدس وتل أبيب وموديعين ورحوفوت وبتاح تكفا ورعنانا ورمات غان وحولون (وسط) والعفولة وحيفا (شمال).

وأشارت إلى أنه لم يجرِ تفعيل تحذير من وقوع زلزال، "لأن الحديث لا يدور عن زلزال يعرض السكان للخطر".

وتأتي الهزة في أعقاب زلزال ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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