نشرت الجريدة الرسمية التركية القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر فجر الأربعاء القرار الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

والثلاثاء أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل التي ضربت ولاية قهرمان مرعش.

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتها 7.7 درجة و7.6 درجة، إضافة إلى عشرات الهزات الارتدادية التي خلفت خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​