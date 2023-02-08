سياسة
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قرار إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التركية المنكوبة يدخل حيز التنفيذ
نشرت الجريدة الرسمية التركية بعددها الصادر فجر الأربعاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.
قرار إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التركية المنكوبة يدخل حيز التنفيذ
قرار إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التركية المنكوبة يدخل حيز التنفيذ / صورة: AFP
8 فبراير 2023

نشرت الجريدة الرسمية التركية القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر فجر الأربعاء القرار الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

والثلاثاء أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل التي ضربت ولاية قهرمان مرعش.

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتها 7.7 درجة و7.6 درجة، إضافة إلى عشرات الهزات الارتدادية التي خلفت خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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