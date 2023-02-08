سياسة
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مئات الأسر عالقة تحت الأنقاض وارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا إلى أكثر من 2500
بلغ عدد ضحايا الزلازل التي ضربت سوريا فجر الاثنين ومركزه تركيا أكثر من 2500 قتيل و4654 مصاباً في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة. وترجح فرق الإنقاذ ارتفاع الخسائر مع بقاء مئات الأسر عالقة تحت الأنقاض.
مئات الأسر عالقة تحت الأنقاض وارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا إلى أكثر من 2500
الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تواصل جهود الإنقاذ شمال غربي سوريا / Others
8 فبراير 2023

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى أكثر من 2500 قتيلاً و4654 مصاباً جراء الزلازل التي وقعت فجر الاثنين ومركزها جنوبي تركيا.

وقالت وزارة الصحة السورية التابعة للنظام في بيان إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 1250 وفاة و2054 مصاباً في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بأن عدد الضحايا في شمال غربي البلاد (خارج سيطرة النظام) بلغ 1280 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2600.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالها.

وأفاد بأن الزلزال دمر 375 بناء بشكل كامل و1200 بناء بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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