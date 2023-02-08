وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الأربعاء إلى ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع الاثنين، في جولة لتفقُّد المناطق المنكوبة.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن 49 ألفاً و133 شخصاً أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس أردوغان المخيم الذي أنشئ لإيواء المتضررين من الزلزال وسط قهرمان مرعش. ثم ينتقل أردوغان لاحقاً إلى ولاية هاطاي التي شهدت دماراً كبيراً بسبب الزلزال.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المنطقة المنكوبة جنوبي تركيا للاطلاع على أضرار كارثة الزلازل.

وسيطلع الرئيس التركي على الأوضاع وسيعمل على تنسيق الإجراءات في المنطقة.

والثلاثاء أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

كما أعلن الرئيس التركي في وقت سابق تخصيص "100 مليار ليرة (5.26 مليار دولار) في المقام الأول تحت تصرُّف مؤسساتنا للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم، ونعمل الآن على التشخيص الدقيق لمدى انتشار الزلازل عبر الطائرات المُسيّرة، ومن خلالها نشخّص المناطق التي تعرضت للأضرار".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.