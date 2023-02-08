تتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة حول العالم، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية وشمالي سوريا فجر الاثنين.

وصلت فرق من الدفاع المدني الجزائري إلى تركيا وسوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وهبطت في مطارَي غازي عنتاب التركي وحلب السوري 3 طائرات محملة بـ210 أطنان من المساعدات.

وللمساعدة في عمليات الإغاثة أرسل الهلال الأحمر الجزائري أيضاً فريقاً من مسعفين وأطباء إلى حلب.

ولإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا أطلقت هيئة الإغاثة الجزائرية (مستقلة) أيضاً حملة تضامن باسم "رحماء بينهم"، ونشرت الهيئة أرقام حساب بنكي لجمع التبرعات.

لبنان

رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام 2019 فإن كثيراً منهم تضامنوا واقعياً وافتراضياً مع تركيا وسوريا ووضعوا محل صورهم الشخصية على مواقع التواصل صوراً تحمل شعارات "بالسلامة" في إشارة إلى التضامن مع ضحايا الزلزال.

ورسمياً أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين الاثنين أن بلاده أرسلت فريقاً من 72 شخصاً من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر إلى تركيا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

من جانبها أرسلت جمعيات أهلية لبنانية فرق إغاثة إلى المناطق المتضررة بالتنسيق مع السفارة التركية في بيروت.

وأكد نائب رئيس جمعية الوعي والمواساة اللبنانية (أهلية) عماد سعيد في حديث إلى وكالة الأناضول: "أرسلنا فريقاً متخصصاً من عشرة أشخاص كان قد تلقى تدريبات على يد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) حول إدارة الكوارث والإنقاذ، والفريق الآن يمارس مهامه في مدينة غازي عنتاب".

تركيا.. "دائماً بجانبنا"

وقال هاني الحريري العضو في الجمعية الطبية في مدينة صيدا (جنوب)، فقد خصصت الجمعية دفعتين من فرق الإغاثة، الأولى "متخصصة في الإنقاذ والبحث عن الضحايا"

وأوضح: "في الدفعة الثانية سنرسل فرق إسعاف ودفاع مدني وممرضات لنكون إلى جانب الشعب التركي كما كان دائماً إلى جانبنا".

ولفت إلى أن "تركيا تقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك ظروفه منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006 إلى انفجار مرفأ بيروت 2020".

من جانبها أطلقت هيئة علماء المسلمين في لبنان حملة عاجلة لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتأمين التبرعات من مأوى (خيام) وبطانيات وسلات غذائية ومواد تدفئة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر بيان أن فريقاً من المختصين في عمليات البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإغاثة بالتعاون مع نظيره السوري.

سلطنة عمان

دشنت سلطنة عُمان جسراً جوياً لنقل مواد إغاثية إلى المناطق المتضررة جراء الزلازل في كل من تركيا وسوريا.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بناء على أوامر أصدرها السلطان هيثم بن طارق الأربعاء بدأت عمان تسيير جسر جوي لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق المتضررة من الزلازل في سوريا وتركيا "لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقاً من واجبها الإنساني".

ووفق الوكالة فإن الفرق "غادرت اليوم عبر طيران سلاح الجو السلطاني العُماني".

تايوان

بدأ فريق إنقاذ تايواني الأربعاء أعمال البحث والإنقاذ بولاية قهرمان مرعش عقب الزلازل المدمرة التي ضربت ولاية قهرمان مرعش التركية وطال تأثيرها مساحة شاسعة فجر الاثنين.

وأوضح مراسل وكالة الأناضول أن الفريق التايواني مكون من 44 شخصاً مجهزين بأدوات إنقاذ وكلاب مدربة.

وشرع الفريق في العمل بنقاط مختلفة من المدينة، وسيبقى في تركيا حتى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ

ألمانيا

توجه فريق ألماني يضم خبراء بحث وإنقاذ من مطار كولونيا بون الدولي إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا برفقة مساعدات إنسانية.

ويضم الفريق 50 فرداً خبيراً من الوكالة الفيدرالية الألمانية للنجدة الفنية (THW)، بجانب عدد من الكلاب المدربة، وفق مراسل الأناضول،

ووفق السلطات الألمانية المعنية سيعمل الفريق بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في المناطق المتضررة من الزلزال.

وانطلق الفريق الألماني نحو ولاية أضنة التركية على متن طائرة بعد تحميل المساعدات التي تضم مولدات كهرباء وخياماً وأسرّة وأغطية.

بدورها قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريحات إن الحكومة الألمانية تقف بجانب تركيا في ظل الدمار الهائل الذي خلفته الكارثة، موضحة أن "فريق الوكالة الفيدرالية الألمانية للنجدة الفنية الذي توجه إلى تركيا يتمتع بخبرة كبيرة في البحث والإنقاذ بمناطق الزلازل".

أذربيجان

أفاد بيان صادر عن وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية الأربعاء بأن 227 عنصراً من موظفي الوزارة غادروا مطار حيدر علييف إلى مطار أضنة التركي للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وسبق أن أرسلت أذربيجان 420 عنصراً ضمن فريق البحث والإنقاذ للمساهمة في إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح.

الصين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أن فريقاً مكوناً من 82 شخصاً وصل إلى مطار أضنة صباح الأربعاء.

وأضاف أن الفريق الذي وصل إلى تركيا يحمل معه مستلزمات طبية ومعدات أخرى تتجاوز كميتها 20 طناً.

وأكد نينغ أن عديداً من الفر ق الصينية ستتوجه في وقت لاحق إلى تركيا للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

أوكرانيا

ووصل فريق أوكراني مكون من 35 عنصراً إلى مطار تشورلو غربي تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وانتقل الفريق إلى مطار أضنة بعد استراحة قصيرة، وفق مراسل الأناضول.

روسيا

وأعلنت روسيا أيضا عزمها إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 50 عنصراً إلى جانب 11 طبيباً.

وكانت روسيا أرسلت فريقا يوم 6 فبراير/شباط الجاري فريقاً مكوناً من 100 عنصر.

أرمينيا

وشاركت أرمينيا أيضاً في عمليات البحث والإنقاذ، من خلال فريق مكون من 57 عنصراً.

ألبانيا

وكذلك أرسلت ألبانيا فريقاً مكوناً من 20 عنصراً، وأرسلت بنغلاديش فريقاً من 60 عنصراً.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلازل ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة، إضافة إلى عشرات الهزات الارتدادية، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.