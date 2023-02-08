أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 12 ألفاً و391 حتى فجر الخميس.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 62 ألفاً و914.

ولفتت إلى وقوع 1052 هزة ارتدادية عقب الزلزالين اللذين ضربا قهرمان مرعش فجر يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا والخارج بلغ 22 ألفاً و277.

وأوضحت "آفاد" أن إجمالي عدد العاملين في المنطقة من مختلف المؤسسات التركية بلغ 110 آلاف و571.

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة تفقدية للمناطق المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا أن حكومته لن تترك أي شخص تضرر من الزلازل وحيداً.

وأضاف: "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع أنقاض الدمار كافة ولن نترك أي مواطن وحيدا"، مشدداً على أن فرق البحث والإنقاذ لن تترك أي شخص تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.

وأردف: "في ولاية هاطاي حالياً 21 ألفاً و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم".

وتابع قائلاً: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد ولا يمكنني استساغة من يسيّرون حملات سلبية سعياً وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".

وذكر أردوغان أن المستشفى الجامعي في ولاية هاطاي سيستأنف خدماته اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء.

واستطرد: "سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية (توكي) بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".

وفي تصريحات سابقة اليوم من ولاية قهرمان مرعش كان الرئيس التركي أكد أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وبخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) وأنها حشدت جميع مواردها لمواجهة آثار الزلازل.

ووجه الرئيس التركي رسالة تطمين إلى المواطنين المتضررين قائلاً: "فليطمئن مواطنونا، لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء".

ولفت إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق جرى التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا القريبة من المنطقة المنكوبة.

وخلال تفقده المناطق التي ضربتها الزلازل وعد أردوغان بإعادة إعمار المنطقة "خلال سنة"، كما فعلت حكومته سابقاً.

في السياق توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ووزير الصحة فخر الدين قوجة لتفقُّد جهود البحث والإنقاذ المستمرة في ولاية هاطاي بعد الزلازل التي ضربت الولاية ومناطق أخرى جنوبي تركيا.

من جانبه قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم: "وقعت حتى الآن في جنوبي تركيا 684 هزة ارتدادية، وجهودنا مستمرة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ومساندة المتضررين".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.