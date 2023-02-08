سياسة
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الخطوط التركية تخطّط لإجلاء 30 ألف شخص من المناطق المنكوبة الأربعاء
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تخطط لإجلاء 30 ألف شخص الأربعاء من المناطق التي تضررت جراء الزلازل جنوبي البلاد. وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون أن الخطوط التركية نقلت الثلاثاء 19 ألفاً و50 شخصاً وتخطط لإجلاء 30 ألف شخص الأربعاء.
الخطوط التركية تخطّط لإجلاء 30 ألف شخص من المناطق المنكوبة الأربعاء
الخطوط التركية تخطط لإجلاء 30 ألف شخص من المناطق المنكوبة الأربعاء. / صورة: AA
8 فبراير 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تخطط لإجلاء 30 ألف شخص الأربعاء من المناطق التي تضررت جراء الزلازل جنوبيّ البلاد.

وقال المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الجوية متواصلة لإجلاء المواطنين من المناطق المنكوبة.

وأوضح أوستون أن الخطوط الجوية التركية نقلت الثلاثاء 19 ألفاً و50 شخصاً وتخطط لإجلاء 30 ألف شخص الأربعاء.

ودعا المواطنين إلى انتظار أدوارهم في المطارات.

وفجر الاثنين ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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